ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഒറ്റ ചാർജിൽ 248 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്: സിംപിൾ വൺ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറിന്‍റെ പുതിയ പതിപ്പ് വരുന്നു - NEW SIMPLE ONE ELECTRIC SCOOTER

The new Gen 1 5 update enhances the range of the electric scooter ( Image Credit: Simple Energy )