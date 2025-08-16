ETV Bharat / automobile-and-gadgets

പുതിയ മാറ്റങ്ങളുമായി യമഹ: രണ്ട് സ്‌കൂട്ടറുകളുടെ പുതുക്കിയ പതിപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കി; വിപണിയിലെത്തിയത് എൻഹാൻസ്‌ഡ് പവർ അസിസ്റ്റ് സിസ്റ്റവുമായി

എൻഹാൻസ്‌ഡ് പവർ അസിസ്റ്റ് സിസ്റ്റവുമായി യമഹയുടെ റേ ZR 125, ഫാസിനോന 125 സ്‌കൂട്ടറുകളുടെ പുതുക്കിയ പതിപ്പുകൾ വിപണിയിലെത്തിയത്. വിശദമായി അറിയാം.

2025 Yamaha Fascino 125 and Ray ZR 125 launched (Photo - Yamaha India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 16, 2025 at 9:05 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ യമഹ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ യമഹ റേ ZR, ഫാസിനോ സ്‌കൂട്ടറുകളുടെ പുതുക്കിയ പതിപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കി. പുതിയ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ ഈ സ്‌കൂട്ടറുകളിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതുക്കിയ പതിപ്പിൽ കമ്പനിയുടെ പുതിയ 'എൻഹാൻസ്‌ഡ് പവർ അസിസ്റ്റ്' സിസ്റ്റം ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് പ്രധാന മാറ്റം. മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന മൈൽഡ്-ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തിന്‍റെ നവീകരിച്ച പതിപ്പാണ് ഇത്.

ഇതിനുപുറമെ, ഈ സ്‌കൂട്ടറുകളിൽ ചില പുതിയ സവിശേഷതകളും പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകളും കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻഹാൻസ്‌ഡ് പവർ അസിസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിലവിലുള്ള മൈൽഡ്-ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തേക്കാൾ മികച്ച കാര്യക്ഷമത ലഭിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. എങ്കിലും പുതിയ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിയതെന്ന് യമഹ ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

125 സിസി സെഗ്‌മെന്‍റിലുള്ള യമഹ റേ ZR, ഫാസിനോ സ്‌കൂട്ടറുകളുടെ വിവിധ വേരിയന്‍റുകളുടെ എക്‌സ്‌-ഷോറൂം വില ചുവടെ നൽകുന്നു. പരിശോധിക്കാം.

മോഡൽപ്രാരംഭവില
(എക്‌സ്‌-ഷോറൂം, ഡൽഹി)
യമഹ ഫാസിനോ എസ് 125 Fi ഹൈബ്രിഡ്
(കളർ ടിഎഫ്‌ടി/ടിബിടി)		Rs 1,02,790
യമഹ ഫാസിനോ എസ് 125 Fi ഹൈബ്രിഡ്Rs 95,850
യമഹ ഫാസിനോ 125 Fi ഹൈബ്രിഡ്Rs 80,750
യമഹ റേ ZR സ്‌ട്രീറ്റ് റാലി 125 Fi ഹൈബ്രിഡ്Rs 92,970
യമഹ റേ ZR 125 Fi ഹൈബ്രിഡ്Rs 79,340
2025 Yamaha Ray ZR 125 ( (Photo - Yamaha India)

ഉയർന്ന പ്രകടനശേഷിയുള്ള ബാറ്ററി ആയതിനാൽ ഇവയ്‌ക്ക് സുസ്ഥിരമായ ഉയർന്ന ടോർക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഉയർന്ന ആക്‌സലറേഷനും മെച്ചപ്പെട്ട പെർഫോമൻസും നൽകുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുമ്പോഴോ, ലോഡ് ഉയർത്തുമ്പോഴോ, മുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോഴോ ഉയർന്ന ആക്‌സലറേഷൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്.

കൂടാതെ പുതുക്കിയ മോഡലുകളിൽ ഈ സ്കൂട്ടറുകളിൽ സ്‌മാർട്ട് മോട്ടോർ ജനറേറ്റർ (SMG) സാങ്കേതികവിദ്യ, സൈലന്‍റ് സ്റ്റാർട്ട്, സ്റ്റോപ്പ് & സ്റ്റാർട്ട് സിസ്റ്റം (SSS) എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മികച്ച റൈഡിങ് എക്‌സ്‌പീരിയൻസും ക്ലാസ്-ലീഡിങ് ഇന്ധനക്ഷമതയും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത പതിപ്പുകളെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്.

2025 Yamaha Fascino 125 (Photo - Yamaha India)

ഇതിനു പുറമെ യമഹ ഫാസിനോ എസിൽ ഇപ്പോൾ ടേൺ-ബൈ-ടേൺ നാവിഗേഷനും ലഭിക്കും. ഇതിന് പുതിയ കളർ ടിഎഫ്‌ടി ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാറ്റ് ഗ്രേ, മെറ്റാലിക് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ, മെറ്റാലിക് വൈറ്റ് ഷേഡുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാ ഫാസിനോയുടെ പുതുക്കിയ മോഡൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കളർ ഓപ്‌ഷനുകൾ: യമഹ റേ ZR 125 FI ഹൈബ്രിഡ് സ്ട്രീറ്റ് റാലി വേരിയന്‍റ് മാറ്റ് ഗ്രേ മെറ്റാലിക് ഷേഡിലും, റേ ZR 125 FI ഹൈബ്രിഡ് ഡിസ്‌ക് വേരിയന്‍റ് സിൽവർ വൈറ്റ് കോക്ക്‌ടെയിൽ ഷേഡിലും ലഭ്യമാണ്.

പവർട്രെയിൻ: എഞ്ചിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, രണ്ട് സ്‌കൂട്ടറുകളുടെയും പുതുക്കിയ പതിപ്പിൽ 25 സിസി, എയർ-കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് 8 bhp പവറും 10.3 Nm പരമാവധി ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ എഞ്ചിൻ ഒരു CVT ഗിയർബോക്‌സുമായാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

