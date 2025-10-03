ETV Bharat / automobile-and-gadgets
പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനിൽ പുത്തൻ ഥാറുമായി മഹീന്ദ്ര: വില 9.99 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ; പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം
ടെക്നിക്കൽ അപ്ഗ്രേഡുകളും ഫീച്ചർ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും ഒപ്പം പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുമായാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഥാർ വിപണിയിലെത്തിയത്. പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
Published : October 3, 2025 at 4:56 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മഹീന്ദ്രയുടെ ഥാറിന് ഇന്ത്യയിൽ ആരാധകരേറെയാണ്. 3 ഡോറിന് പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം 5 ഡോർ ഥാർ റോക്സും കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഫാമിലി വാഹനമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്നതിനാൽ തന്നെ ആളുകൾ പെട്ടന്ന് നെഞ്ചിലേറ്റി. ഇത് 3 ഡോർ മോഡലിന്റെ വിൽപ്പനയെ ചെറുതായൊന്ന് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചിരുന്നു.
പിന്നാലെ മുഖം മിനുക്കിക്കൊണ്ട് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുമായി 2025 മഹീന്ദ്ര ഥാർ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കാഴ്ചയിൽ മുൻഗാമിക്ക് സമാനമാണെങ്കിലും ചെറിയ മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് എസ്യുവി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 9.99 ലക്ഷം (എക്സ്-ഷോറൂം) രൂപയാണ് ഇതിന്റെ പ്രാരംഭവില.
എക്സ്റ്റീരിയർ അപ്ഡേറ്റുകൾ:
പുതിയ ഥാറിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമാണെങ്കിലും എക്സ്റ്റീരിയറിൽ ചെറിയ തോതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഥാർ അതിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ ബോക്സി ആകൃതിയിലും മൂന്ന്-ഡോർ ലേഔട്ടിലും തന്നെ തുടരുന്നു. ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റം എന്തെന്നുവച്ചാൽ അതിന്റെ മുൻ ഗ്രിൽ ഇപ്പോൾ ബോഡി-കളറിലാണ് ഉള്ളത്. എന്നിരുന്നാലും അതിന്റെ ആകൃതിയും വലുപ്പവും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.
പിൻഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ സ്പെയർ വീൽ ഹബ്ബിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു പാർക്കിങ് ക്യാമറയും വാഷറുള്ള ഒരു റിയർ വൈപ്പറും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുൻപ് നൽകിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്ഡേറ്റിനൊപ്പം പുതിയ ഥാറിൽ ടാംഗോ റെഡ്, ബാറ്റിൽഷിപ്പ് ഗ്രേ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പെയിന്റ് ഷേഡുകളും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗാലക്സി ഗ്രേ, സ്റ്റെൽത്ത് ബ്ലാക്ക്, ബാറ്റിൽഷിപ്പ് ഗ്രേ, ടാങ്കോ റെഡ്, ഡീപ് ഫോറസ്റ്റ്, എവറസ്റ്റ് വൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഥാർ ലഭ്യമാവും.
ഹാലൊജൻ ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ, 18 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ തുടങ്ങിയ നിലവിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ എക്സ്റ്റീരിയറിൽ അതേപടി നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബമ്പറിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ സിൽവർ ഇൻസേർട്ട് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ സവിശേഷതകൾ:
പുതിയ ഥാറിന്റെ ഇന്റീരിയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ക്യാബിനിൽ കൂടുതൽ ദൃശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ കാണാം. പരമ്പരാഗത ഡോർ പാഡുകൾക്ക് സുഗമമായി ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനായി പവർ വിൻഡോ സ്വിച്ചുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ-പില്ലറുകളിൽ ഗ്രാബ് ഹാൻഡിലുകൾ ഇപ്പോൾ ദൃശ്യമാകുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഒരു സ്ലൈഡിങ് സെന്റർ ആംറെസ്റ്റ് ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
സ്റ്റിയറിങ് വീൽ പുതിയതും മഹീന്ദ്രയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ എസ്യുവികളിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തതുമാണ്. പഴയ യൂണിറ്റിന് പകരം 10.25 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേയാണ് നൽകിയത്. ഇന്ധന ലിഡിൽ കീഹോളിന് പകരം ഡാഷ്ബോർഡിലെ ഒരു ബട്ടൺ വഴിയാണ് തുറക്കുന്നത്. പിൻവശത്തെ എസി വെന്റുകളും അധിക ചാർജിങ് പോർട്ടുകളും പിൻവശത്തുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും.
എഞ്ചിൻ, ഗിയർബോക്സ് ഓപ്ഷനുകൾ:
അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഥാറിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, സസ്പെൻഷൻ, ബ്രേക്കുകൾ, ഷാസി എന്നിവ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നതായി കാണാം. പെട്രോൾ (2.0-ലിറ്റർ), ഡീസൽ (1.5-ലിറ്റർ, 2.2-ലിറ്റർ) ഓപ്ഷനുകളിലാണ് പവർട്രെയിൻ വരുന്നത്. മാനുവൽ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സുകൾ, റിയർ-വീൽ ഡ്രൈവ്, 4X4 എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ലേഔട്ടുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പിലും അതേപടി തുടരും.
1.5 ലിറ്റർ ഡീസൽ യൂണിറ്റ് പരമാവധി 117 എച്ച്പി പവറും 300 എൻഎം പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. അതേസമയം 2.2 ലിറ്റർ ഡീസൽ യൂണിറ്റ് പരമാവധി 130 എച്ച്പി പവറും 300 എൻഎം പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. 2.0 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ പരമാവധി 150hp പരമാവധി പവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ 150 എൻഎം പീക്ക് ടോർക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ 300 എൻഎം പീക്ക് ടോർക്കും നൽകുന്നു.
6-സ്പീഡ് എംടി, 6-സ്പീഡ് എടി ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഈ എസ്യുവി ലഭ്യമാവുക. എടി പതിപ്പിൽ ഡെഡ് പെഡൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മഹീന്ദ്ര ഥാർ ലൈനപ്പ് AXT, LXT ട്രിമ്മുകളിലാണ് ലഭ്യമാവുക. റിയർ-വീൽ ഡ്രൈവ് (RWD), ഫോർ-വീൽ ഡ്രൈവ് (4WD) കോൺഫിഗറേഷനുകളിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പുതുക്കിയ ഥാറിന്റെ വേരിയന്റുകൾ തിരിച്ചുള്ള വില ചുവടെ നൽകുന്നു.
വിവിധ വേരിയന്റുകളുടെ വില:
|വേരിയന്റ്
|വില (എക്സ്-ഷോറൂം)
|1.5 ഡീസൽ AXT RWD MT
|₹9.99 ലക്ഷം
|1.5 ഡീസൽ LXT RWD MT
|₹12.19 ലക്ഷം
|2.2 ഡീസൽ LXT 4WD MT
|₹15.49 ലക്ഷം
|2.2 ഡീസൽ LXT 4WD AT
|₹16.99 ലക്ഷം
|2.0 പെട്രോൾ LXT RWD AT
|₹13.99 ലക്ഷം
|2.0 പെട്രോൾ LXT 4WD MT
|₹14.69 ലക്ഷം
|2.0 പെട്രോൾ LXT 4WD AT
|₹16.25 ലക്ഷം
