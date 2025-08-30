ETV Bharat / automobile-and-gadgets

കൂടുതൽ ആകർഷകം: സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിൽ പുതുക്കിയ പതിപ്പുമായി ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5; സവിശേഷതകൾ - 2025 NEW BMW X5 SUV

ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5ന്‍റെ പുതുക്കിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. പുതിയ സവിശേഷതകളോടൊപ്പം വിലയും വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2025 BMW X5 PRICE IN INDIA NEW BMW X5 FEATURES 2025 BMW X5 M SPORT PRO 2025 ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5
2025 BMW X5 launched in India (Photo - BMW India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 30, 2025 at 12:25 PM IST

3 Min Read

ഹൈദരാബാദ്: ആഡംബര കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ബിഎംഡബ്ല്യു ഇന്ത്യൻ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ തങ്ങളുടെ ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5ന്‍റെ പുതുക്കിയ പതിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചു. പുതിയ സവിശേഷതകളോടെയാണ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം വിലയിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5ന്‍റെ വേരിയന്‍റുകളുടെയും വില 2.5 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് വർധിപ്പിച്ചത്. പുതുക്കിയ ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5ന്‍റെ വില ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 1 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 1.15 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേരിയന്‍റുകൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും. ഇന്ത്യയിൽ നേരത്തെ ലഭ്യമായിരുന്ന എം സ്പോർട്ട് വേരിയന്‍റിന് പകരം കമ്പനി കൂടുതൽ സ്പോർട്ടി ലുക്കുള്ള എം സ്പോർട്ട് പ്രോ വേരിയന്‍റും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2025 ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5: സവിശേഷതകൾ
ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5ലെ വലിയ അപ്‌ഗ്രേഡ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന എയർ സസ്‌പെൻഷൻ ആണ്. മുമ്പ് ടോപ്‌-സ്‌പെക് വേരിയന്‍റുകളിൽ മാത്രം ലഭ്യമായിരുന്ന ഫീച്ചറാണിത്. ഇപ്പോൾ ശ്രേണിയിലുടനീളം സ്റ്റാൻഡേർഡായി ലഭിക്കും.

ബിഎംഡബ്ല്യു എല്ലാ ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5 വേരിയന്‍റുകളിലും എക്‌സ് ഓഫ്‌റോഡ് പാക്കേജ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എക്‌സ് സാൻഡ്, എക്‌സ് റോക്‌സ്, എക്‌സ് ഗ്രാവൽ, എക്‌സ് സ്നോ എന്നിവയുൾപ്പെടെ സെന്‍റർ കൺസോളിലെ ഒരു റോക്കർ സ്വിച്ച് വഴി നാല് ഓഫ്-റോഡ് ഡ്രൈവിങ് മോഡുകൾ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു.

2025 ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5 എം സ്‌പോർട്ട് പ്രോയിലെ അധിക ഫീച്ചറുകൾ:
ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5ന്‍റെ പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, എം സ്പോർട്ട് പ്രോ വേരിയന്‍റിന്‍റെ ഇന്‍റീരിയറും എക്‌സ്റ്റീരിയറും വ്യത്യസ്‌തമായി കാണപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ കൂടുതൽ സവിശേഷതകളും ഉണ്ട്. വെന്‍റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, ഹെഡ്-അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളോടെ വരുന്ന പ്രോ മോഡലിന്‍റെ എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, ഒരു ബ്ലാക്ക്-ഔട്ട് ഇലുമിനേറ്റഡ് ഗ്രില്ലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എം സ്‌പോർട് എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റ് പൈപ്പും റൂഫ് റെയിലുകളുമുള്ള എം സ്‌പോർട് എയ്‌റോ പാക്കേജാണ് പ്രോ മോഡലിലുള്ളത്. അതിൽ ഫ്രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റർ, സൈഡ് സ്‌കർട്ടുകൾ, റിയർ ഡിഫ്യൂസർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉയർന്ന വേരിയന്‍റുകളിൽ വ്യത്യസ്‌ത 21 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ, എം സ്‌പോർട് ഡിഫറൻഷ്യൽ, റെഡ് ബ്രേക്ക് കാലിപ്പറുകൾ എന്നിവ ലഭിക്കും. പുതിയ ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5 ബ്രൂക്ലിൻ ഗ്രേ, കാർബൺ ബ്ലാക്ക്, മിനറൽ വൈറ്റ്, സ്കൈസ്‌ക്രാപ്പർ ഗ്രേ, ടാൻസാനൈറ്റ് ബ്ലൂ, ബ്ലാക്ക് സഫയർ എന്നീ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.

ഇന്‍റീരിയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, പുതിയ ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5 എം സ്‌പോർട് പ്രോ വേരിയന്‍റ് ഡ്യുവൽ-ടോൺ ടാർട്ടുഫോ (സാഡിൽ-ബ്രൗൺ) നിറത്തിലും, ബ്ലാക്ക് നിറത്തിലും, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് നിറത്തിലും ലഭ്യമാവും. ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5ന്‍റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന്‍റെ അപ്ഹോൾസ്റ്ററി അലങ്കാര തുന്നലും കോഗ്നാക് ഷേഡും ഉള്ള സുഷിരങ്ങളുള്ള സെൻസഫിൻ അപ്ഹോൾസ്റ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

2025 ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5: വില

2025 ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5: വേരിയന്‍റിന് അനുസരിച്ചുള്ള വില
വേരിയന്‍റുകൾപുതിയ വിലപഴയ വില വിലയിലെ വ്യത്യാസം
xDrive40iRs 1.003 കോടിRs 97.80 ലക്ഷംRs 2.5 ലക്ഷം
xDrive40i എം സ്‌പോർട്ട് പ്രോRs 1.13 കോടിRs 1.105 കോടിRs 2.5 ലക്ഷം
xDrive30dRs 1.023 കോടിRs 99.80 ലക്ഷംRs 2.5 ലക്ഷം
xDrive30d എം സ്‌പോർട്ട് പ്രോRs 1.15 കോടിRs 1.125 കോടിRs 2.5 ലക്ഷം

2025 ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5: പവർട്രെയിൻ

അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5ൽ മെക്കാനിക്കൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ വരുത്തിയിട്ടില്ല. പുതിയ 2025 BMW X5 xDrive40iൽ 3.0 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് 376 bhp പവറും 520 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം ,xDrive30d വേരിയന്‍റിൽ 3.0 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഉള്ളത്. ഇത് 282 bhp പവറും 650 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും.

ഈ രണ്ട് എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളും 8 സ്‌പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്‌മിഷനുമായി ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇത് നാല് ചക്രങ്ങളിലേക്കും പവർ കൈമാറുന്നു. ഈ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളിൽ 48V മൈൽഡ്-ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റവും ലഭ്യമാണ്. ഇത് 12 bhp പവറും 200 Nm വരെ ടോർക്കും നൽകുന്നു.

Also Read:

  1. റെനോ കൈഗർ vs നിസാൻ മാഗ്നൈറ്റ്: രണ്ട് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പുകളെ താരതമ്യം ചെയ്യാം
  2. വിപണി കീഴടക്കാൻ റെനോ കൈഗർ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ്: ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക
  3. പൂക്കളമല്ല, നടുമുറ്റത്ത് 'കാർക്കള'മൊരുങ്ങി; അണിനിരന്നത് 306 ഇലക്‌ട്രിക് കാറുകൾ, എംജി മോട്ടോറിന്റെക്കോർഡ്‌ നേട്ടം
  4. 135 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ വിറ്റുപോയത് 999 യൂണിറ്റുകൾ: മഹീന്ദ്രയുടെ ഇലക്‌ടിക് എസ്‌യുവിക്ക് വൻ ഡിമാൻഡ്
  5. സിട്രോൺ ബസാൾട്ട് എക്‌സിന്‍റെ ടീസർ പുറത്ത്: ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു; ലോഞ്ച് സെപ്റ്റംബറിൽ

ഹൈദരാബാദ്: ആഡംബര കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ബിഎംഡബ്ല്യു ഇന്ത്യൻ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ തങ്ങളുടെ ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5ന്‍റെ പുതുക്കിയ പതിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചു. പുതിയ സവിശേഷതകളോടെയാണ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം വിലയിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5ന്‍റെ വേരിയന്‍റുകളുടെയും വില 2.5 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് വർധിപ്പിച്ചത്. പുതുക്കിയ ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5ന്‍റെ വില ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 1 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 1.15 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേരിയന്‍റുകൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും. ഇന്ത്യയിൽ നേരത്തെ ലഭ്യമായിരുന്ന എം സ്പോർട്ട് വേരിയന്‍റിന് പകരം കമ്പനി കൂടുതൽ സ്പോർട്ടി ലുക്കുള്ള എം സ്പോർട്ട് പ്രോ വേരിയന്‍റും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2025 ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5: സവിശേഷതകൾ
ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5ലെ വലിയ അപ്‌ഗ്രേഡ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന എയർ സസ്‌പെൻഷൻ ആണ്. മുമ്പ് ടോപ്‌-സ്‌പെക് വേരിയന്‍റുകളിൽ മാത്രം ലഭ്യമായിരുന്ന ഫീച്ചറാണിത്. ഇപ്പോൾ ശ്രേണിയിലുടനീളം സ്റ്റാൻഡേർഡായി ലഭിക്കും.

ബിഎംഡബ്ല്യു എല്ലാ ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5 വേരിയന്‍റുകളിലും എക്‌സ് ഓഫ്‌റോഡ് പാക്കേജ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എക്‌സ് സാൻഡ്, എക്‌സ് റോക്‌സ്, എക്‌സ് ഗ്രാവൽ, എക്‌സ് സ്നോ എന്നിവയുൾപ്പെടെ സെന്‍റർ കൺസോളിലെ ഒരു റോക്കർ സ്വിച്ച് വഴി നാല് ഓഫ്-റോഡ് ഡ്രൈവിങ് മോഡുകൾ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു.

2025 ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5 എം സ്‌പോർട്ട് പ്രോയിലെ അധിക ഫീച്ചറുകൾ:
ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5ന്‍റെ പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, എം സ്പോർട്ട് പ്രോ വേരിയന്‍റിന്‍റെ ഇന്‍റീരിയറും എക്‌സ്റ്റീരിയറും വ്യത്യസ്‌തമായി കാണപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ കൂടുതൽ സവിശേഷതകളും ഉണ്ട്. വെന്‍റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, ഹെഡ്-അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളോടെ വരുന്ന പ്രോ മോഡലിന്‍റെ എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, ഒരു ബ്ലാക്ക്-ഔട്ട് ഇലുമിനേറ്റഡ് ഗ്രില്ലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എം സ്‌പോർട് എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റ് പൈപ്പും റൂഫ് റെയിലുകളുമുള്ള എം സ്‌പോർട് എയ്‌റോ പാക്കേജാണ് പ്രോ മോഡലിലുള്ളത്. അതിൽ ഫ്രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റർ, സൈഡ് സ്‌കർട്ടുകൾ, റിയർ ഡിഫ്യൂസർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉയർന്ന വേരിയന്‍റുകളിൽ വ്യത്യസ്‌ത 21 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ, എം സ്‌പോർട് ഡിഫറൻഷ്യൽ, റെഡ് ബ്രേക്ക് കാലിപ്പറുകൾ എന്നിവ ലഭിക്കും. പുതിയ ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5 ബ്രൂക്ലിൻ ഗ്രേ, കാർബൺ ബ്ലാക്ക്, മിനറൽ വൈറ്റ്, സ്കൈസ്‌ക്രാപ്പർ ഗ്രേ, ടാൻസാനൈറ്റ് ബ്ലൂ, ബ്ലാക്ക് സഫയർ എന്നീ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.

ഇന്‍റീരിയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, പുതിയ ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5 എം സ്‌പോർട് പ്രോ വേരിയന്‍റ് ഡ്യുവൽ-ടോൺ ടാർട്ടുഫോ (സാഡിൽ-ബ്രൗൺ) നിറത്തിലും, ബ്ലാക്ക് നിറത്തിലും, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് നിറത്തിലും ലഭ്യമാവും. ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5ന്‍റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന്‍റെ അപ്ഹോൾസ്റ്ററി അലങ്കാര തുന്നലും കോഗ്നാക് ഷേഡും ഉള്ള സുഷിരങ്ങളുള്ള സെൻസഫിൻ അപ്ഹോൾസ്റ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

2025 ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5: വില

2025 ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5: വേരിയന്‍റിന് അനുസരിച്ചുള്ള വില
വേരിയന്‍റുകൾപുതിയ വിലപഴയ വില വിലയിലെ വ്യത്യാസം
xDrive40iRs 1.003 കോടിRs 97.80 ലക്ഷംRs 2.5 ലക്ഷം
xDrive40i എം സ്‌പോർട്ട് പ്രോRs 1.13 കോടിRs 1.105 കോടിRs 2.5 ലക്ഷം
xDrive30dRs 1.023 കോടിRs 99.80 ലക്ഷംRs 2.5 ലക്ഷം
xDrive30d എം സ്‌പോർട്ട് പ്രോRs 1.15 കോടിRs 1.125 കോടിRs 2.5 ലക്ഷം

2025 ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5: പവർട്രെയിൻ

അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 5ൽ മെക്കാനിക്കൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ വരുത്തിയിട്ടില്ല. പുതിയ 2025 BMW X5 xDrive40iൽ 3.0 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് 376 bhp പവറും 520 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം ,xDrive30d വേരിയന്‍റിൽ 3.0 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഉള്ളത്. ഇത് 282 bhp പവറും 650 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും.

ഈ രണ്ട് എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളും 8 സ്‌പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്‌മിഷനുമായി ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇത് നാല് ചക്രങ്ങളിലേക്കും പവർ കൈമാറുന്നു. ഈ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളിൽ 48V മൈൽഡ്-ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റവും ലഭ്യമാണ്. ഇത് 12 bhp പവറും 200 Nm വരെ ടോർക്കും നൽകുന്നു.

Also Read:

  1. റെനോ കൈഗർ vs നിസാൻ മാഗ്നൈറ്റ്: രണ്ട് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പുകളെ താരതമ്യം ചെയ്യാം
  2. വിപണി കീഴടക്കാൻ റെനോ കൈഗർ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ്: ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക
  3. പൂക്കളമല്ല, നടുമുറ്റത്ത് 'കാർക്കള'മൊരുങ്ങി; അണിനിരന്നത് 306 ഇലക്‌ട്രിക് കാറുകൾ, എംജി മോട്ടോറിന്റെക്കോർഡ്‌ നേട്ടം
  4. 135 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ വിറ്റുപോയത് 999 യൂണിറ്റുകൾ: മഹീന്ദ്രയുടെ ഇലക്‌ടിക് എസ്‌യുവിക്ക് വൻ ഡിമാൻഡ്
  5. സിട്രോൺ ബസാൾട്ട് എക്‌സിന്‍റെ ടീസർ പുറത്ത്: ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു; ലോഞ്ച് സെപ്റ്റംബറിൽ

For All Latest Updates

TAGGED:

2025 BMW X5 PRICE IN INDIANEW BMW X5 FEATURES2025 BMW X5 M SPORT PRO2025 ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ് 52025 NEW BMW X5 SUV

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂട്ടുന്ന ആ 90 മിനിറ്റ്; ഗോള്‍ പോസ്‌റ്റിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി പന്ത് തൊടുത്തു വിട്ടു, ഈ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ അടിച്ചത് മിന്നുന്ന ഗോള്‍

97% വരെ മരണനിരക്ക്: അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം വർധിക്കുന്നു, ഒരാൾക്ക് കൂടി രോഗം; ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ്

ചാണകത്തില്‍ വിരിഞ്ഞ ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങള്‍; പാരമ്പര്യത്തെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ആധുനിക വ്യവസായമാക്കി മാറ്റിയ ഈ വനിതയെ പരിചയപ്പെടൂ

കഠിന കാലം പിന്നിട്ട്..... നാല് പെണ്‍മക്കളെയും കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്‌ത് സര്‍ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥരാക്കിയ ഒരമ്മ, ആ ഒറ്റയാള്‍ പോരാട്ടത്തിന്‍റെ കഥയറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.