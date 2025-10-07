ETV Bharat / automobile-and-gadgets
സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കും കൂടുതൽ സുഖകരമായ യാത്രയും: പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി ബൊലേറോയുടെ നിയോ, ക്ലാസിക് മോഡലുകൾ; അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
Published : October 7, 2025 at 7:26 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മഹീന്ദ്രയുടെ ജനപ്രിയ വാഹനമായ ബൊലേറോ ക്ലാസിക്, ബൊലേറോ നിയോ എന്നിവയുടെ 2025 പതിപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കി. പുതിയ ഗ്രിൽ, പുതിയ പെയിന്റ് ഓപ്ഷനുകൾ, ഫ്രീക്വൻസി ഡിപൻഡന്റ് ഡാമ്പിങ് (FDD) സസ്പെൻഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി കോസ്മെറ്റിക് അപ്ഡേറ്റുകളോടെയാണ് രണ്ട് വാഹനങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ, രണ്ട് എസ്യുവികളുടെയും പുതിയ പതിപ്പിന് ഇന്നത്തെ വിപണിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാവുന്ന തരത്തിൽ വാഹനത്തെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്ന ചില ഫീച്ചർ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും ലഭിക്കും.
ഇന്ത്യയിൽ 25 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുണ്ട് മഹീന്ദ്രയുടെ ബൊലേറോയ്ക്ക്. ഇതിന് നഗരവീഥികൾ മുതൽ ദുർഘടമായ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ വരെയുള്ള വിവിധ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. പുതിയ ലുക്കും സുഖസൗകര്യങ്ങളും സവിശേഷതകളും കൂടെ ഒത്തുവരുന്നതാണ് ബൊലേറോ ക്ലാസിക്കിന്റയും, ബൊലേറോ നിയോയുടെയും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പുകൾ. ഇതിന്റെ വിലയും മാറ്റങ്ങളും വിശദമായി അറിയാം.
2025 മഹീന്ദ്ര ബൊലേറോ ക്ലാസിക്, ബൊലേറോ നിയോ: വില
2025 മഹീന്ദ്ര ബൊലേറോ ക്ലാസിക് B4, B6, B6(O), B8 എന്നിങ്ങനെ നാല് വേരിയന്റുകളിലാണ് വിൽക്കുന്നത്. B8 കമ്പനി പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച വേരിയന്റാണ്. B4 വേരിയന്റിന് 7.99 ലക്ഷം രൂപയും, ഉയർന്ന വേരിയന്റായ B8 മോഡലിന് 9.69 ലക്ഷം രൂപയും ആണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില. അതേസമയം 2025 മഹീന്ദ്ര ബൊലേറോ നിയോ N4, N8, N10, N11 എന്നിങ്ങനെ നാല് വേരിയന്രുകളിലാണ് വിൽക്കുന്നത്. N11 പുതിയ വേരിയന്റാണ്. N4 വേരിയന്റിന് 8.49 ലക്ഷം രൂപയും, ഉയർന്ന വേരിയന്റായ N11ന് 9.99 ലക്ഷം രൂപയും ആണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില.
|മോഡൽ
|വേരിയന്റ്
|വില (എക്സ്-ഷോറൂം)
|ബൊലേറോ ക്ലാസിക്
|B4
|7.99 ലക്ഷം രൂപ
|B6
|8.69 ലക്ഷം രൂപ
|B6(O)
|9.09 ലക്ഷം രൂപ
|B8
|9.69 ലക്ഷം രൂപ
|ബൊലേറോ നിയോ
|N4
|8.49 ലക്ഷം രൂപ
|N8
|9.29 ലക്ഷം രൂപ
|N10
|9.79 ലക്ഷം രൂപ
|N11
|9.99 ലക്ഷം രൂപ
അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത മോഡലുകളിൽ പുതിയതെന്ത്?
രണ്ട് ബൊലേറോ മോഡലുകളുടെയും 2025 പതിപ്പ് ഘടനാപരമായും മെക്കാനിക്കലായും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. പുതിയ ബൊലേറോ ക്ലാസിക്കിൽ പുതിയ ഗ്രിൽ, ഫ്രണ്ട് ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ, 15 ഇഞ്ച് ഡയമണ്ട്-കട്ട് അലോയ് വീലുകൾ, പുതിയ കളർ (സ്റ്റെൽത്ത് ബ്ലാക്ക്) എന്നിവയുണ്ട്. പുതിയ ബൊലേറോ ക്ലാസിക്കിൽ മെച്ചപ്പെട്ട സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കായി കോണ്ടൂർഡ് ഡിസൈനുള്ള പുതിയ ലെതറെറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്റേർഡ് സീറ്റുകൾ, 7 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, സ്റ്റിയറിങ് മൗണ്ടഡ് ഓഡിയോ കൺട്രോളുകൾ എന്നിവയുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, മെച്ചപ്പെട്ട യാത്രാ സുഖത്തിനും കൈകാര്യം ചെയ്യലിനും വേണ്ടി റൈഡ്ഫ്ലോ സാങ്കേതികവിദ്യയുമുണ്ട്.
പുതിയ ബൊലേറോ നിയോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഇതിൽ ആകർഷകമായ തിരശ്ചീന ആക്സന്റുകളുള്ള ഒരു പുതിയ ഗ്രിൽ, 16 ഇഞ്ച് ഡാർക്ക് മെറ്റാലിക് ഗ്രേ അലോയ് വീലുകൾ, പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ(ഡ്യുവൽ-ടോൺ ഓപ്ഷനുകളുള്ള ജീൻസ് ബ്ലൂ, കോൺക്രീറ്റ് ഗ്രേ ഷേഡുകൾ) എന്നിവയുണ്ട്.
സുഖസൗകര്യങ്ങളുടെയും സവിശേഷതകളുടെയും കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, പുതിയ ബൊലേറോ നിയോ ലൂണാർ ഗ്രേ, മോച്ച ബ്രൗൺ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പുതിയ ഇന്റീരിയർ തീം ഓപ്ഷനുകളുമായാണ് വരുന്നത്. മെച്ചപ്പെട്ട സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കായി കോണ്ടൂർ ഉള്ള ലെതറെറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി സീറ്റുകൾ, റിയർ-വ്യൂ ക്യാമറയുള്ള 8.9 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ്സിസ്റ്റം എന്നിവയുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ മെച്ചപ്പെട്ട റൈഡ് സുഖത്തിനും കൈകാര്യം ചെയ്യലിനുമായി MTV-CL, FDD സസ്പെൻഷനോടുകൂടിയ റൈഡ്ഫ്ലോ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഇതിലുണ്ട്.
|ഫീച്ചർ
|ബൊലേറോ ക്ലാസിക്
|ബൊലേറോ നിയോ
|എക്സ്റ്റീരിയർ ഫീച്ചറുകൾ
|പുതിയ ഗ്രിൽ
|തിരശ്ചീനമായ ആക്സന്റുകളുള്ള മനോഹരമായ പുതിയ ഗ്രിൽ
|ഫ്രണ്ട് ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ
|15 ഇഞ്ച് ഡയമണ്ട് കട്ട് അലോയ് വീലുകൾ
|16-ഇഞ്ച് ഡാർക്ക് മെറ്റാലിക് ഗ്രേ അലോയ് വീലുകൾ
|പുതിയ കളർ: സ്റ്റെൽത്ത് ബ്ലാക്ക്
|പുതിയ നിറങ്ങൾ: ജീൻസ് ബ്ലൂ, കോൺക്രീറ്റ് ഗ്രേ (ഡ്യുവൽ-ടോൺ ഓപ്ഷനുകൾ)
|സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ
|കോണ്ടൂർ ഉള്ള ലെതറെറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി സീറ്റുകൾ
|കോണ്ടൂർ ഉള്ള ലെതറെറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി സീറ്റുകൾ
|7 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം
|റിയർ വ്യൂ ക്യാമറയുള്ള 8.9 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം
|സ്റ്റിയറിംഗ് മൗണ്ടഡ് ഓഡിയോ കൺട്രോൾസ്
|MTV-CL, FDD സസ്പെൻഷനോടുകൂടിയ RideFlo സാങ്കേതികവിദ്യ
|മെച്ചപ്പെട്ട സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യലിനും വേണ്ടിയുള്ള RideFlo സാങ്കേതികവിദ്യ
|ഇന്റീരിയർ തീം
|കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല
|ലൂണാർ ഗ്രേ, മോച്ച ബ്രൗൺ
2025 മഹീന്ദ്ര ബൊലേറോ ക്ലാസിക്, ബൊലേറോ നിയോ: എഞ്ചിൻ
74.96 ബിഎച്ച്പി പവറും 210 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മുൻ മോഡലിന് സമാനമായ mHAWK75 എഞ്ചിനാണ് 2025 മഹീന്ദ്ര ബൊലേറോ ക്ലാസിക്കിനും കരുത്ത് പകരുന്നത്. അതേസമയം, 98.56 ബിഎച്ച്പി പവറും 260 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന അതേ mHAWK100 എഞ്ചിനാണ് 2025 മഹീന്ദ്ര ബൊലേറോ നിയോയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
