ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, പുതിയ കളർ സ്‌കീം: മാറ്റങ്ങളുമായി ഡ്യൂക്ക് 390 വരുന്നു മക്കളേ.... - 2025 NEW KTM 390 DUKE

2025 KTM 390 Duke is expected to feature cruise control and a new colour ( Image Credit: ETV Bharat via KTM and Instagram/vatsalkonkanii )