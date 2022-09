.

हल्दवानी ( उत्तराखंड ) : उत्तराखंडमध्ये मान्सूनने निरोप घेतला Monsoon in Uttarakhand आहे. मात्र अजूनही नदी नाल्यांना उधाण आहे. हळदवणी रामनगर रस्त्यावरील भाक्रा नाला ओलांडताना एक तरुण वाहून Haldwani Youth Drowned गेला. ज्याचा अजूनही तपास लागलेला नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, छदयाल नायक येथे राहणारा २७ वर्षीय पंकज थापा शनिवारी आपल्या दोन मित्रांसह बाईकवरून बसनी येथे गेला होता. जिथे सायंकाळी सहाच्या सुमारास बसणी ते बलदियाखान येथे जाण्यासाठी भाक्रा नाला ओलांडण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर नाल्याच्या वेगवान प्रवाहात तो वाहून Youth drowned in Bhakra drain गेला. तो काही सेकंदातच गायब झाला. त्याचवेळी पंकजला वाहून जाताना पाहून मित्रांमध्ये एकच आरडाओरडा झाला. त्यांनी तत्काळ पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. पोलीस आणि एसडीआरएफच्या पथकाने माहिती मिळताच नदीत अनेक किलोमीटर शोध मोहीम राबवली, मात्र तरुणाचा शोध लागला नाही. तरुणाच्या बहिणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. youth crossing the Bhakra drain in Haldwani was washed away in a strong wave of Water