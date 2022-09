.

Thieves in Loni Kalbhor Area : लोणी काळभोर परिसरामध्ये अज्ञात चोरट्यांचा धुमाकूळ ; घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद Published on: 2 hours ago

पुणे जिल्ह्यातील लोणी काळभोर मधील पाषाणकर बाग परिसरामध्ये रात्रीच्या वेळी घरफोडीचा प्रयत्न करताना काही चोरटे सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाले (Loni Kalbhor area incident captured on CCTV) आहे. दुचाकीवरून येऊन लोणी काळभोर परिसरातील घरात दरवाजे उघडण्याचा प्रयत्न करणारे चोरटे सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाले (unknown thieves in Loni Kalbhor area) आहे. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांनी सतर्क राहावे लागत आहे. लोणी काळभोर पोलीस स्टेशनच्या अगदी हाकेच्या अंतरावर असा चोरट्यांचा धुमाकूळ पाहायला मिळत (incident captured on CCTV) आहे. लोणी काळभोर पोलीस स्टेशनची रात्रीची गस्त कमी पडत आहे का ? असा प्रश्न नागरिकांच्या मनात उपस्थित होताना दिसत आहे. पोलीस प्रशासन फक्त पुणे सोलापूर हायवे अशा ठिकाणीच गस्त घालताना दिसत आहे, मात्र लोणी काळभोर गावामध्ये तसेच गावातील वाड्या वस्त्या अशा ठिकाणी पोलीस प्रशासन गस्त घालत नसल्याची चर्चा नागरिक करत (unknown thieves captured on CCTV) आहेत.