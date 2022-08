.

Ujjain Live Video : शिप्रा नदीत बुडून तरुणाचा मृत्यू! पहा बुडतानाचे भयानक दृश्य

उज्जैन ( मध्यप्रदेश ) : शहरातील महाकाळ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील भुखी माता मंदिराजवळील शिप्रा घाटात खोल पाण्यात एक तरुण बुडत असल्याचा धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे. ती व्यक्ती आंघोळीसाठी घाटावर पोहोचली असावी, तिथे खोल पाण्यात बुडून त्याचा मृत्यू झाला असावा. दोन दिवसांपासून जिल्ह्याच्या परिसरात पडणाऱ्या पावसामुळे शिप्राच्या जलपातळीत सातत्याने वाढ होत असली तरी शिप्राच्या जलतरण पथकाचे सदस्य, होमगार्डचे जवान भेटीमुळे सर्वसामान्यांवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. घोषणेद्वारे लोकांना जागरूकही केले जात आहे, असे असूनही काही लोक अपघाताला बळी पडत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची जिल्हाधिकारी आशिष सिंह यांनी दखल घेतली आहे. जिल्हाधिकारी आशिष सिंह यांनी या प्रकरणी सांगितले की, "ज्या व्यक्तीच्या निदर्शनास आले आहे, त्याची ओळख पटवली जात आहे. राम घाट आणि मुख्य घाटांवर कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. मात्र इतर घाटांवर जे मागे आहेत त्याबाबतही बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे." तिथेही आम्ही गस्त वाढवू. आम्ही टीमच्या माध्यमातून जनतेला सतत सतर्क करत आहोत, अशी घटना पुन्हा घडू नये यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. ( Ujjain MAN DIED DUE TO DROWNING ) ( MAN DIED DUE TO DROWNING IN SHIPRA RIVER ) (Ujjain Accident News) (Ujjain LIVE Video)