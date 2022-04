.

VIDEO : तापमान वाढीचा फटका; नागपुरात क्षणार्धात दुचाकी जळून राख Published on: 6 minutes ago

नागपूर - नागपूरच्या मानेवाडा भागातील महाकाली नगर चौकात आज भरदुपारी पार्किंगमध्ये उभी असलेल्या एका दुचाकीने अचानक पेट (Two wheeler fire in Nagpur) घेतला. आग इतकी भीषण होती की बघताबघता दुचाकी क्षणार्धात जळून (Two wheeler Burn in Nagpur) राख झाली. आग लागल्याची सूचना अग्निशमन विभागाला देण्यात आली. मात्र, अग्निशमन दलाचे बंब येण्यापूर्वीच स्थानिकांनी आग विझवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. आग लागल्यानंतर नागरिकांनी दाखवलेल्या प्रसंगावधानामुळे पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या इतर गाड्या जळण्यापासून वाचल्या आहेत. दुचाकीला आग कश्यामुळे लागली याचे कारण अद्याप अस्पष्ट असून, वाढत्या उष्णतेमुळे आग (Temperature high in Nagpur) लागल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. गेल्या महिन्यातही दोन बसेस जळल्या होत्या.