Video : पेट्रोल टाकून संपूर्ण घरच दिले पेटवून, जीवे मारण्याचा प्रयत्न सीसीटीव्हीत कैद.. पहा व्हिडीओ Published on: 2 hours ago

बिलासपूर ( छत्तीसगड ) : बिलासपूरमध्ये संपूर्ण कुटुंबाला जीवे मारण्याच्या प्रयत्नाचा व्हिडिओ समोर आला आहे. दोन व्यक्ती घरासमोरील बंद दरवाजाला आग लावून संपूर्ण कुटुंबाला कसे मारण्याचा प्रयत्न करत आहेत ते व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे. घराबाहेर लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात ही घटना कैद झाली आहे. आरोपींनी घराच्या खिडक्या आणि दारांवर पेट्रोल फवारून आग लावली आहे. हे संपूर्ण प्रकरण सिरगीट्टी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील यदुनंदन नगरचे आहे. याप्रकरणी पोलिस सीसीटीव्हीच्या आधारे चोरट्यांचा शोध घेत आहेत. याप्रकरणी पीडितेच्या कुटुंबीयांनी यापूर्वीच धमक्या आल्याचे सांगितले आहे. यासोबतच धमकी देणाऱ्यांचीही नावे सांगितली आहेत. बिलासपूरच्या यदुनंदन नगरच्या गौर कॉलनीत राहणाऱ्या रेखा सिंह या द्वयीने या प्रकरणाबाबत सिरगिटी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. महिलेने सांगितले की, ती तिची तीन मुले आणि पतीसह घरात राहते. नेहमीप्रमाणे गुरुवारी रात्री 10:00 वाजता जेवण करून संपूर्ण कुटुंब घरात झोपले. दरम्यान, रात्री उशिरा दोन तरुण घराला आग लावण्यासाठी आले. आरोपींनी घराच्या सर्व दारासमोर पेट्रोल टाकले आणि आग लावून आरोपींनी घटनास्थळावरून पळ काढला. आगीमुळे घराचे दरवाजे व खिडक्या पूर्णपणे जळून खाक झाल्या. यासोबतच घराबाहेर लावलेले सीसीटीव्ही कॅमेरेही जळाले, मात्र जाळण्यापूर्वी कॅमेऱ्यात कैद झालेली संपूर्ण घटना पेन ड्राईव्हमध्ये रेकॉर्ड करण्यात आली. दोन तरुणांनी संपूर्ण घर जाळण्याचा प्रयत्न केला, जो सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये स्पष्ट दिसत आहे. ( Attempt to burn whole family in Bilaspur ) (CCTV footage of attempt to burn in Bilaspur ) ( Threat to kill entire family in Bilaspur )