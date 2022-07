.

Video : चक्रीवादळाने झाडे उन्मळून उडाली आकाशात.. मोबाईलमध्ये नजारा झाला कैद Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

शाजापूर ( मध्यप्रदेश ) : मध्य प्रदेशातील शाजापूरमध्ये निसर्गाने एक अनोखा नजारा सादर केला.आकाशातून फिरणाऱ्या तुफानी दृष्याने ग्रामस्थ दणाणले. जिल्ह्यातील बोलाई गावातील सिद्ध वीर हनुमान मंदिराजवळ गुरुवारी सायंकाळी आलेल्या चक्रीवादळाने शेतातील झाडे उन्मळून पडली. ही घटना लोकांनी आपल्या मोबाईलमध्ये कैद केली. ज्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. व्हिडीओमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे की, चक्रीवादळ आकाशाच्या खाली जमिनीवर पोहोचले आणि जमिनीवरची मोठी झाडे उन्मळून पडू लागली. त्याचबरोबर शेतात लावलेल्या पिकांचेही नुकसान झाले आहे. बौलाई गावचे सहाय्यक रोजगार अधिकारी अनिल परमार म्हणाले की, "अशी घटना नक्कीच घडली असेल". त्याचवेळी हवामान खात्याने या घटनेबाबत अद्याप काहीही दुजोरा दिलेला नाही. (Tornado seen in shajapur bolai village) (Tornado uproot tree) (People caught incident on camera) (Tornado became a matter of curiosity)