Jalna Crime : मोटार ड्रायव्हिंगच्या ऑफिसमधून चोरी करताना चोरटा सीसीटीव्हीत कैद ! पाहा व्हिडीओ Published on: 3 hours ago

जालन्यातील एका ड्रायव्हिंग स्कुलमधून एटीएम कार्ड, क्रेडीट कार्डसह 40 हजार रुपयांची रोख रक्कम असलेलं पॉकिट घेऊन चोरट्याने पळ (stealing documents from motor driving office) काढला. शहरातील औरंगाबाद चौफुलीवर ही घटना घडली. ड्रयव्हिंग स्कुलच्या बाजूला असलेल्या एका दुकानाच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात ही घटना कैद (Thief caught on CCTV) झाली. एका लहान मुलाने ही चोरी केल्याचं सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून समोर (Thief caught on CCTV while stealing) आलं. या प्रकरणी चंदनझिरा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली असून पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. याप्रकरणी अद्याप कोणताही गुन्हा दाखल झाला नसला, तरी पोलीस अधिक चौकशी करत (Thief caught in Jalna) आहेत.