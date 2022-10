.

Andheri East Election : ठाकरेंनी आगोदरच मौदानातून पळ काढला, नितेश राणे यांची उद्धव ठाकरेंवर टीका

मुंबई - शिवसेनेचे दिवंगत आमदार रमेश लटके यांच्या रिक्त झालेल्या जागेवर 3 नोव्हेंबर रोजी अंधेरी पोटनिवडणूक होत Andheri East by election आहे. यासाठी भाजप- उद्धव ठाकरे यांच्यात जोरदार टक्कर पहायला मिळणार आहे. या निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज भरण्याचा आज शेवटचा दिवस असून भाजप उमेदवार मुरजी पटेल BJP candidate Murji Patel यांच्या समर्थनार्थ हजारो कार्यकर्ते उपस्थित झाले large crowd in support of BJP candidate होते. यावेळी आमदार नितेश राणे यांनी उद्धन ठाकरेंवर Uddhav Thackeray कडाडून टिका Nitesh Rane criticizes Uddhav Thackeray केली आहे. ठाकरेंनी आगोदरच मौदानातून पळ काढल्याचे ते म्हणाले.