विशाशापट्टणम - परीक्षेला जाण्यासाठी एका विद्यार्थिनीने चक्क दुथडी भरून वाहणारी नदी पोहून पार केल्याची घटना Student Swam In The River To Give Exam नुकतीच घडली. तिच्या या साहसी कामगिरीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. सध्या प्रचंड पावसामुळे विझियानगरम आणि विशाखापट्टणममधून वाहणारी चंपावती नदी दुथडी भरून वाहत आहे. परीक्षेला जाण्यासाठी विद्यार्थ्यांना ती नदी पार करावी लागते. विझियानगरम जिल्ह्यातील गजपतीनगरम मंडळातील एका मुलीची विशाखापट्टणममध्ये परीक्षा होती. मरीवलसाहून या तिच्या राहत्या ठिकाणापासून विशाखापट्टणमला जायचे तर मध्यभागी चंपावती नदी लागते. , नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे चंपावतीचा प्रवाह प्रचंड वाढला आहे. प्रशासनाने खबरदारी म्हणून बोटींनी सुरू असलेली सेवा बंद केली. आता परीक्षेला कसे जायचे असा विद्यार्थिनीसमोर प्रश्न होता. अखेर मोठ्या हिमतीने तिच्यासह तिच्या पालकांनीही एकमेकांना आधार देत पोहोत ती धोकादायक नदी पार Student Swam In The River To Give Exam केली. आणि तिने पुढे आपली परीक्षा दिली.