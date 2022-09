.

rescue of baby elephant in korba national highway खड्ड्यात पडलेल्या हत्तीच्या पिल्लाला वनविभागाच्या पथकाने वाचविले Published on: 9 hours ago

कोरबा: कोरबा येथील काटघोरा वनविभागात गेल्या काही दिवसांपासून हत्तींनी तळ ठोकला आहे. राष्ट्रीय महामार्गावर दररोज हत्ती फिरताना दिसतात. दरम्यान, महामार्गाच्या कडेला असलेल्या खड्ड्यात हत्तीचे पिल्लू पडले ( Baby Elephant fell into pit in Korba ). हत्तींनीच आधी मुलाला काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यातही त्यांना यश न आल्याने त्यांनी इकडून तिकडे भटकत आरडाओरडा सुरू केला. याबाबतची माहिती वनविभागाला मिळताच जेसीबीसह पथकाने घटनास्थळी पोहोचून हत्तीच्या पिल्लाची सुटका केली. ( Rescue of baby elephant )