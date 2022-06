.

Strange Story of Riddle : अबब! एवढा मोठा उखाणा; ही आहे कोल्हापूरची उखाणा क्वीन! Published on: 2 hours ago

कोल्हापुरात आहे एक उखाणा क्वीन (Riddle Queen in Kolhapur) जी 10 सेकंदांपासून 5 मिनिटांपर्यंत उखाणा घेते. जिचे नाव आहे अर्पिता असावं. तिने होम मिनिस्टर कार्यक्रमात कोल्हापुरी स्टाईलमध्ये तब्बल 4 ते 5 मिनिटांचा उखाणा (4 to 5 Minute Riddle) घेतला. एवढा मोठा उखाण्यात तिने पूर्ण कोल्हापूरची ओळख (Kolhapur information in riddles) करून दिली. आता असे असेल तर चर्चा होणारच. बघता बघता अख्ख्या कोल्हापुरात तो व्हायरल (Full Discussion in Kolhapur) झाला. तिथून तो पूर्ण महाराष्ट्रभर फिरत आहे.