Cyclone Asani : 'असानी' चक्रीवादळामुळे देशात अनेक ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता, पुणे वेध शाळेचा अंदाज Published on: 21 minutes ago

पुणे - देशातील अनेक राज्यात असानी चक्री ( Asani hit the coast of Odisha in 24 hours ) वादळाची मोठी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे या राज्यात मुसळधार ( Heavy Rain In India ) पावसाची शक्यता पुणे वेध शाळेने व्यक्त केली आहे. आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगणा, पश्चिम बंगालमध्ये हे वादळ येत्या दोन दिवसांत धडकण्याची शक्यता देखील वेध शाळेने वर्तवली आहे. देशातील जवळपास या ४ राज्यात होणाऱ्या असानी चक्री वादळामुळे जरी मुसळधार पाऊस होणार असला, तरी अस्नी वादळामुळे मॉन्सूनवर मात्र फारसा परिणाम होणार नाही, अशी देखील माहिती तज्ञ देत आहेत.