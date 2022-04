.

समरजितसिंह घाटगे यांच्या विरोधात मुश्रीफ समर्थकांचा मोर्चा, गुन्हा दाखल करण्याची मागणी Published on: 46 minutes ago

Koo_Logo Versions

कोल्हापूर - कागलमधील श्री. राम मंदिराचा राजकीय फायद्यासाठी वापर करून इथे जातीय तेढ निर्माण करण्याचा भाजपचे जिल्हाध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे ( Protest against Samarjit Singh Ghatge in kagal ) यांच्याकडून प्रयत्न सुरू आहे. शिवाय मंदिराचा राजकीय अड्डा करत असल्याचा आरोप हसन मुश्रीफ यांच्या समर्थकांनी केला ( Mushrif supporters protest kagal ) आहे. हा आरोप करत ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या समर्थकांकडून समरजितसिंह घाटगे ( Protest in kagal over Samarjit Singh Ghatge ) यांच्या विरोधात भव्य मोर्चा काढण्यात आला. घाटगे यांच्याविरुद्ध कागल पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात येणार आहे. शिवाय त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून इथे सामाजिक सलोखा कायम राखावा आणि राम मंदिराचा राजकारणासाठी वापर करू नये, अशी मागणी समर्थकांनी केली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून पोलीस ठाण्यापर्यंत हा मोर्चा जाणार आहे.