दारू पिऊन झुलत झुलत शाळेत पोहोचला मुख्याध्यापक, पायरी चढताच पडला खाली principal reached school after drinking alcohol Published on: 2 hours ago

झारखंडच्या दुमका येथे एका शाळेत मुख्याध्यापक दारू पिऊन पोहोचला Principal reached school after drinking . 11 ऑगस्ट रोजी शाळेच्या वेळेतच तो शाळेत आला. प्राचार्य अँड्रियास मरांडी दारूच्या नशेत शाळेत पोहोचले असता ग्रामीण महिलांनी त्यांना खडसावले. पण त्याला काही कळत नव्हते. ग्रामस्थांनी मुख्याध्यापकाचे हे कृत्य मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद केले आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल केला. ईटीव्ही भारत या व्हिडिओला दुजोरा देत नाही. आता हा व्हिडिओ शिक्षण विभागापर्यंत पोहोचताच बीईओने याप्रकरणी कारवाईचे आश्वासन दिले आहे. ही संपूर्ण घटना गुरुवारी सकाळी ११ वाजताची शाळेची आहे. दुमका जिल्ह्यातील शिकारीपाडा ब्लॉकमधील दरबारपूर गावात असलेल्या अपग्रेडेड प्राथमिक शाळेचा मुख्याध्यापक दारू पिऊन शाळेत पोहोचला होता Drunk Principal in Dumka . या संदर्भात गटशिक्षण विस्तार अधिकारी अमिताभ झा म्हणाले की, ही बाब त्यांच्या निदर्शनास आली असून, त्याची चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल. principal reached school after drinking alcohol in dumka