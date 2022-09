.

Published on: 1 hours ago

पुणे - देशभरात आज 11 राज्यांमध्ये एनआय आणि एटीएस च्या माध्यमातून पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया अर्थात पी एफ आय या संस्थेच्या कार्यालयांवर छापेमारी टाकण्यात आली आहे. पुण्यात देखील कोंढवा येथील 2 ठिकाणी ही छापेमारी करण्यात ( Raid at 2 places in Kondhwa ) आली असून यात दोन जणांना ताब्यात घेण्यात आल आहे. राज्यात नवी मुंबई,औरंगाबाद, पुणे,अश्या विविध ठिकाणी हे छापेमारी करण्यात आली आहे. ( Action On PFI In Pune )