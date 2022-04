.

Blast in Karachi : पाकिस्तानमध्ये विद्यापीठ आवारात भीषण स्फोट, पाहा हृदय पिळवटून टाकणारा व्हिडिओ Published on: 47 minutes ago

Updated on: 24 minutes ago

कराची (पाकिस्तान) - कराचीमधील पाकिस्तान विद्यापीठाच्या आवारात झालेल्या कार स्फोटात किमान चार जण ठार आणि अनेक जण जखमी ( Blast in Karachi) झाले, असे मंगळवारी पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे. कराची विद्यापीठातील ( University of Pakistan in Karachi ) कन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूटजवळील व्हॅनमध्ये हा स्फोट ( blast in van near Confucius Institute ) झाला. स्फोटानंतर, बचाव आणि सुरक्षा एजन्सी घटनास्थळी पोहोचल्या आणि त्यांनी परिसराला वेढा घातला आणि बचाव कार्य सुरू केले, असे माध्यमांमध्ये सांगितले जात आहे. पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्हॅनमध्ये सात ते आठ जण होते; मात्र, मृतांचा नेमका आकडा अद्याप कळू शकलेला नाही.