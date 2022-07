.

Life of a Fox From a Farmer : येवल्यातील सायगावला शेततळ्यात पडलेल्या कोल्ह्याला जीवदान Published on: 2 hours ago

( In Yeola in Nashik ) पाण्याच्या शोधात शेततळ्यात पडलेल्या कोल्ह्याला ( The fox lying on the farm ) जीवदान ( Life to The Fox ) दिल्याची घटना येवला तालुक्यातील सायगाव येथे घडली असून, सायगाव येथील शेतकरी गणपत खैरनार यांच्या शेततळ्यामध्ये कोल्हा पडला असल्याचे विजय खैरनार यांना दिसताच त्यांनी आपला मुलगा मयूर खैरनार व भाऊ गणपत खैरनार यांना बोलावून घेतले असता कोल्ह्याला शेततळ्यातून बाहेर पडता येत नसल्याचे बघताच या शेतकऱ्यांनी शेततळ्यात शेडनेट सोडले असता शेडनेटचा आधार घेत ( Based on Shednet ) कोल्हा बाहेर येताच त्याने शेतात धूम ठोकली.