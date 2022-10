.

Dasara Melava 2022 दसरा मेळाव्यासाठी शिंदे गटासह ठाकरे गटाच्या नेत्याचा विमानातून प्रवास, व्हिडिओ व्हायरल Published on: 16 minutes ago

औरंगाबाद दसरा मेळाव्यासाठी Dasara Melava शिवसेना ठाकरे गट आणी शिवसेना शिंदे गट अशा गटांचे गट आमने सामने येत असल्याचं पाहायला मिळत Shinde and Thackeray factions आहे. मात्र औरंगाबदेतील दोन्ही गटांच्या नेत्यांनी मुंबईला दसरा मेळाव्याला जाण्यासाठी एकाच विमानातून् प्रवास केला आहे. शिंदे गटातील मंत्री तथा औरंगाबादचे पालकमंत्री संदीपान भुमरे व ठाकरे गटातील शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख तथा विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी Leaders of Shinde and Thackeray factions मुंबईला जाण्यासाठी औरंगाबाद मुंबई या विमानातून एकत्र प्रवास travel in same plane to attend Dasara Melava केला. त्यात काही कार्यकर्ते देखील होते. दोन गटातील विरोध तीव्र असताना कार्यकर्ते मात्र हसत हसत प्रवास करत असताना दिसून आले. विमानातील या प्रवासाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरलं होताना दिसत आहे.