रुद्रप्रयाग ( उत्तराखंड ) : रुद्रप्रयागमध्ये दररोज दरड कोसळण्याच्या घटना घडत ( Incidents of Landslide in Rudraprayag ) आहेत. जिल्ह्यातील दुर्गम भाग असलेल्या पूर्व बांगर येथील डझनाहून अधिक गावांना जोडणाऱ्या छेनागड-बक्सीर रस्त्यावर आज भीषण दरड कोसळल्याची चित्रे समोर आली ( Landslide on Chhenagad Buxir Motorway ) आहेत. डोंगरावरील ढिगारा आणि अनेक झाडे एकाचवेळी रस्त्यावर पडली आहेत. या घटनेनंतर रस्त्यावरील वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली होती. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.