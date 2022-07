.

खरगोन (मध्यप्रदेश ) : मध्य प्रदेशातील खरगोन जिल्ह्यातील एक धक्कादायक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. दारूच्या नशेत एक तरुण 60 फूट उंच टेंशन लाइनच्या खांबावर चढला. मात्र पोलिसांनी त्याला उतरण्याचा प्रयत्न करण्यापूर्वीच तो खाली पडला. त्याला गंभीर अवस्थेत जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले. जिथे त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. या तरुणाची पत्नी त्याच्या माहेरच्या घरी राहत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ती परत न आल्याने तो चिडला. ही घटना खरगोन जिल्ह्यातील उन्ना पोलीस स्टेशन हद्दीतील घोटिया गावातील आहे. अंबापुरा सांगवी येथे राहणारा पिंटू हा २३ वर्षीय तरुण हाय व्होल्टेजच्या विजेच्या टॉवरवर चढला. रस्त्याने जाणाऱ्यांनी या घटनेची माहिती ऊन पोलीस ठाण्यात दिली. घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिस पथकाने तरुणांना लाऊडस्पीकरवरून खाली उतरण्यास सांगितले. यादरम्यान तरुणाचा पाय घसरला आणि तो खाली पडला. तात्काळ पोलीस पथकाने त्याला जिल्हा रुग्णालयात पाठवले. (Man Climbs Tower in Khargone) (Man Fell from Tower in Khargone) (Khargone Viral Video)