.

Video तिरंग्याच्या रंगात सजले बाबा भोलेनाथाचे केदारनाथ धाम पहा व्हिडीओ Published on: 4 hours ago

Koo_Logo Versions

उत्तराखंडमधील बाबा केदारांची नगरी केदारनाथही Kedarpuri city of Baba Kedar हर घर तिरंगा अभियानाच्या Har Ghar Tiranga Abhiyan रंगात रंगली आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव Azadi Ka Amrit Mahotsav कार्यक्रमांतर्गत रविवारी केदारनाथ मंदिर परिसरात तिरंगा रॅलीचे Tiranga rally in Kedarnath आयोजन करण्यात आले होते. ज्यामध्ये एनडीआरएफ पोलीस एसडीआरएफचे जवान तसेच मंदिर समितीचे कर्मचारी सहभागी झाले होते. यासोबतच केदारनाथ मंदिर रात्रीच्या वेळी भव्य आणि सुंदर दिसते. जिल्हा प्रशासनाच्या पुढाकाराने केदार मंदिर तिरंग्याच्या प्रकाशाने उजळून निघाले Kedar temple lit up with tricolor light आहे. रुद्रप्रयाग जिल्ह्यासोबतच अकरावे ज्योतिर्लिंग बाबा केदार Eleventh Jyotirling Baba Kedar यांच्या धाममध्येही स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा केला जात आहे. येथे येणारे भाविक तिरंगा घेऊन देशभक्तीचा नारा देत आहेत. मंदिर समिती आणि पोलिसांकडून भाविकांना तिरंग्यांचे वाटप करण्यात येत आहे. केदारनाथ मंदिर रात्री भव्य आणि सुंदर दिसते. मंदिरात तिरंग्याच्या रोषणाईमुळे देश-विदेशातून केदारनाथला पोहोचलेल्या भाविकांमध्ये उत्साह पाहायला मिळत आहे. रात्री तिरंग्याचे दिवे प्रज्वलित करताना वंदे मातरमच्या घोषणांसह देशभक्तीपर गीते गात भाविक स्वातंत्र्याचा आनंद साजरा करत आहेत.