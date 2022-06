.

Pit Due to power Outage : साताऱ्यातील उंब्रजमध्ये भरवस्तीत वीज कोसळल्याने पडला दोन फुटांचा खड्डा Published on: 52 minutes ago

सातारा येथील पुणे-बंगळुरू महामार्गावरील (On Pune-Bangalore Highway) उंब्रज गावात (In Umbraj village) सायंकाळी भरवस्तीत वीज कोसळली. (The Power Went Out) कराड शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या परिसरात जमिनीवर वीज कोसळल्याने दोन फुटांचा खड्डा (A Two-Foot Hole in The Ground) पडला. या घटनेनंतर खड्ड्यातून धूर आणि करपट वास येत होता. भरवस्तीत वीज पडल्याने नागरिकांमध्ये घबराट पसरली होती.