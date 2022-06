.

Hemkund Sahib Yatra Interrupted : चमोली येथे मुसळधार हिमवृष्टीमुळे हेमकुंड साहेब यात्रा थांबवली

चमोली : शीखांचे पवित्र धार्मिक स्थळ हेमकुंड साहिब येथे सायंकाळपासून बर्फवृष्टी सुरू ( Snowfall at Hemkund Sahib from evening ) आहे. हेमकुंड साहिबमध्ये 2 फुटांपर्यंत बर्फ जमा झाला आहे. अशा स्थितीत हेमकुंड साहिबला जाणाऱ्या यात्रेकरूंना प्रशासनाने गोविंदघाट आणि घंगारिया येथेच रोखले आहे. दुसरीकडे, लांबागड, बलदौदाजवळील डोंगरावरून ढिगारा आणि दगड पडल्याने बद्रीनाथ महामार्गावरील वाहतूकही विस्कळीत झाली आहे. चमोलीच्या पोलीस अधीक्षक श्वेता चौबे यांनी सांगितले की, हेमकुंड साहिबमध्ये बर्फवृष्टी होत आहे. हेमकुंडला जाणाऱ्या भाविकांना सुरक्षेच्या दृष्टीने घंगारिया आणि गोविंदघाट येथे थांबवण्यात ( Devotees stopped at Govindghat and Ghangaria ) आले आहे. हवामान स्वच्छ होताच यात्रेकरूंना हेमकुंडाकडे रवाना केले जाईल. त्याचवेळी पोलिसांनी ऋषिकेश, श्रीनगर, नागरासू गुरुद्वारा येथे राहणाऱ्या प्रवाशांना खराब हवामानामुळे पुढे प्रवास न करण्याचे आवाहन केले आहे.