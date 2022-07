.

Heavy Rain in Manali : कुल्लु मनालीत मुसळधार पाऊस; बसेसमध्ये शिरले पाणी

कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) : मनालीमध्ये कुल्लू जिल्ह्यात काल रात्रीपासून मुसळधार पाऊस सुरू ( heavy rain in manali ) आहे. संततधार पावसामुळे नदी-नालेही दुथडी भरून वाहत आहेत. बुधवारी सकाळी मनालीच्या व्होल्वो बसस्थानक मनाली बसस्थानकात अचानक पावसाचे पाणी HRTC बसमध्ये घुसले. प्रत्यक्षात बसस्थानकाजवळून नाला वाहत आहे. संततधार पावसामुळे नाला तुडुंब भरला. नाल्याला पूर आल्याने बसस्थानकातही पाणी शिरले. नाल्याच्या पाण्याने बसेसचेही नुकसान झाल्याचा आलम आहे. बसमध्येही पावसाचे पाणी शिरले. सततच्या पावसाने मनाली बसस्थानकातही पाणी साचले. बसस्थानकाच्या आतही नाला वाहत असल्याचे दिसत होते. माहिती मिळताच बसचालकही घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी तातडीने आपापल्या बसेस बाहेर काढल्या. मनालीचे व्होल्वो बस स्टँड बियास नदीच्या काठावर आहे. अशा परिस्थितीत बियास नदीला पूर आल्यास बसस्थानकालाही मोठा फटका बसू शकतो. गेल्या वर्षीही अतिवृष्टीमुळे पायथ्याशी उभ्या असलेल्या बसेस पाण्यात बुडाल्या होत्या. (HRTC Buses submerged in water in Manali).