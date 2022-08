.

Heavy Landslide in Thodupuzha, Kerala, one death केरळ थोडुपुझामध्ये भूस्खलन, एकाचा मृत्यू, मदत कार्य सुरू

थोडुपुझा, केरळ थोडुपुझा, इडुक्की जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात भूस्खलन Landslide at Kerala Thodupuzha झाले आहे. या भूस्खलनात एकाचा मृत्यू झाला One died in landslide तर चार जण बेपत्ता आहेत. मुसळधार पाऊस सुरू असून परिसरात बचावकार्यही सुरू आहे.