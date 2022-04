.

Video : राजस्थानात टेकड्यांवर लागली आग, विझविण्यासाठी बोलावले लष्कराचे हेलिकॉप्टर Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

उदयपूर ( राजस्थान ) : उदयपूरच्या टेकड्यांवर आग लागली (Fire In Hills Of Udaipur) आहे. शहराजवळील उर्वरित फॉरेस्ट ब्लॉकमध्ये लागलेली आग हळूहळू इक्लिंगगड छावणीजवळ पोहोचली आहे. आग विझवण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, वनविभाग आणि लष्कराचे जवान कामाला लागले असून, आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जामनगर येथून लष्कराचे हेलिकॉप्टर मागवण्यात आले (Helicopter deployed to douse fire at Udaipur Forest ) आहे. उदयपूरच्या टेकड्यांमधली आग हळूहळू इक्लिंगगड कॅन्टोन्मेंटजवळ पोहोचू लागली आहे. या जंगलांना लागलेली आग विझवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने जामनगर येथून लष्कराचे हेलिकॉप्टर मागवले आहे. सध्या हेलिकॉप्टरच्या सहाय्याने आग विझवण्याचे काम सुरू झाले आहे. शुक्रवारी सकाळपासून कारवाईला सुरुवात झाल्याने जिल्हा प्रशासन, वनविभाग आणि लष्कराचे जवानही हजर झाले आहेत. गेल्या दोन दिवसांपासून येथे आग लागली असून, गुरुवारी रात्री अचानक आग लागली. आग विझवण्यासाठी हेलिकॉप्टर आग प्रभावित भागात उदयपूर टेकड्यांवर पिचोला तलावातून पाणी शिंपडत (Water from Pichola Lake Sprinkled On Udaipur Hills) आहेत. जिल्हाधिकारी ताराचंद मीणा यांनी वनविभागाला भेट देऊन आग आटोक्यात आणण्याच्या प्रयत्नांची माहिती घेतली. उप वनसंरक्षक मुकेश सैनी आणि एसीएफ के.एल. शर्मा यांनी आग विझवण्यासाठी वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी दिवसभर केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. जिल्हाधिकार्‍यांनी उंच टेकडीवरून विझवलेल्या जंगल परिसराचीही माहिती घेतली.