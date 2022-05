.

बस्तर ( छत्तीसगड ) : बस्तरच्या कोंडागावात अचानक वातावरणात बदल झाला. अशा स्थितीत जोरदार वाऱ्यासह वादळ आले. वादळामुळे झाडे उन्मळून पडली. त्यामुळे अनेक ठिकाणी वीज सेवा खंडित झाली होती. अशाच एका प्रकरणात बस्तर विभागातील एका कंत्राटी कामगाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आला आहे. हा कंत्राटी कामगार विद्युत तारांच्या मधोमध उंच उंचीवर झुलत असून, तारांमध्ये अडकलेल्या झाडाच्या फांद्या काढत ( Life hanging in the middle of the air in Kanker ) आहे. विश्रामपुरी, कोंडागाव येथील इलेक्ट्रिशियन नरेंद्र नेताम यांनी व्हिडिओतील वास्तव ( Bastar Viral Video ) सांगितले. नरेंद्रच्या म्हणण्यानुसार, "खराब हवामानात विजेच्या तारांमध्ये झुलून झाडाची फांदी काढणारी व्यक्ती म्हणजे गद्वारम मरकम. तो व्यवसायाने इलेक्ट्रिकल कंत्राटी कामगार आहे. हा संपूर्ण व्हिडिओ विश्रामपुरी ब्लॉकचा आहे. दोन दिवसांपूर्वी वादळी वाऱ्यासह अनेक ठिकाणी झाडांच्या फांद्या तुटल्या होत्या. त्यामुळे अनेक भागात वीजपुरवठा खंडित झाला होता. या वादळात केशकलच्या गुद्रीपारा येथे झाडाची मोठी फांदी पडून 33 केव्ही लाईनच्या वर अडकली. त्यामुळे विजेच्या तारा एकमेकांत अडकल्या. ते काढण्यासाठी कोणतेही वाहन किंवा क्रेन घटनास्थळी पोहोचणे थोडे अवघड होते. त्यामुळे कंत्राटी कामगार घडवाराम यांनी हे काम करण्यासाठी पुढाकार घेतला. घडवा राम तिन्ही तारांमधून चालत झाडाची फांदी अडकलेल्या ठिकाणी पोहोचला. यानंतर त्याने नीटनेटकेपणे डहाळ्यांची वर्गवारी करून तारांमधून झाडाचा तुकडा ( electricity worker video viral in bastar ) काढला.