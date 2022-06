.

New Variety of Citrus Fruits : लिंबूवर्गीय फळांचे नवीन प्रकार शोधण्यासाठी अमेरिकेला जाणार डॉ. पल्लवी अग्रवाल

बाराबंकी: पेंढ्यावरील संशोधन आणि त्याचा शेतकऱ्यांना उपयुक्त बनविणाऱ्या बाराबंकीच्या रहिवासी डॉ. पल्लवी अग्रवाल ( Dr. Pallavi Agarwal ) आता लिंबूवर्गीय फळांचे उत्पादन आणि गुणवत्ता वाढवण्यासाठी संशोधन करणार आहेत. अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया विद्यापीठाने त्यांना संशोधनासाठी बोलावले आहे. डॉ. पल्लवी, बायोसायन्समध्ये पीएचडी, लिंबूवर्गीय फळे, विशेषत: संत्र्यावर संशोधन करण्यासाठी ( To do research on oranges ) आणि नवीन वाण विकसित करण्यासाठी दोन वर्षे अमेरिकेत राहतील, जेणेकरून लिंबूवर्गीय फळांची गुणवत्ता राखली जाईल. मग ती तिच्या देशात परत येईल आणि त्या जातीच्या लागवडीस प्रोत्साहन देईल. किंबहुना, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या काही देशांना त्यांच्या देशात आढळणाऱ्या लिंबूवर्गीय फळांमधील काही रोग उत्पादकता कमी करत असल्याचे लक्षात आले, त्यामुळे उत्पादकांचे मोठे नुकसान होत आहे. सन 2011 मध्ये क्वालिफाईड गेट आणि 2012 मध्ये सीएसआयआर-यूजीसी नेट, आपल्या देशातील नागपुरातील संत्र्यांच्या उत्पादनावरही परिणाम झाल्याचे डॉ. पल्लवी यांचे मत आहे.