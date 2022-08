.

रेल्वेच्या इंजिनवर एकाच वेळेस चढले ४०० पेक्षा जास्त लोकं, अन् झालं असं, पहा व्हिडीओ MOB ON TRAIN ENGINE IN BALLIA RAILWAY STATION Published on: 1 hours ago

बलिया उत्तरप्रदेश, तुम्ही रेल्वे स्टेशनवर आणि बसमध्ये गर्दी पाहिली असेलच, पण शुक्रवारी १२ ऑगस्ट रोजीचा बलियाचा ballia railway station एक व्हिडिओ समोर आला आहे. यामध्ये ट्रेनचे इंजिन प्रवाशांनी खचाखच भरलेले दिसत आहे crowd of people aboard train engine . इंजिनवर स्वार झालेल्या लोकांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ चालत्या इंजिनचा नसून बलिया रेल्वे स्टेशनच्या बाहेर उभ्या असलेल्या इंजिनचा आहे. आणि त्यावरून महावीरीची ध्वज मिरवणूक पाहण्यासाठी लोक जमले आणि इंजिनवर चढले MOB ON TRAIN ENGINE IN BALLIA RAILWAY STATION. पाहा हा स्पेशल रिपोर्ट. ईटीव्ही भारत या व्हायरल व्हिडिओची पुष्टी करत नाही.