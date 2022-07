.

आज विधिमंडळात काय घडामोडी होणार? घटना तज्ज्ञ सुधाकर आव्हाड म्हणाले.. Published on: 20 minutes ago

पुणे - विश्वासदर्शक ठराव आणि विधानसभा अध्यक्षांची निवड या माध्यमातून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे आजपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या दोनदिवसीय विशेष अधिवेशनात शक्तिप्रदर्शन होणार आहे. या अधिवेशनात कोणी कोणता पक्षादेश पाळायचा, यावरून शिवसेना आणि शिंदे गटात तीव्र ( Cm Eknath Shinde At Assembly Session ) संघर्षाची चिन्हे आहेत. सरकार स्थापन केल्यावर लगेचच ( Sudhakar Awhad on assembly session ) राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी शिंदे यांना बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश ( Two day special assembly session ) दिला होता. त्यानुसार रविवार आणि सोमवार असे दोन दिवस विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. यावेळी अधिवशनात काय होणार, या विषयी घटना तज्ज्ञ सुधाकर आव्हाड ( Constitution expert Sudhakar Awhad ) यांनी माहिती दिली.