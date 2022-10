.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जीवे मारण्याचा कट चालू असल्याचा फोन Conspiracy to kill CM पोलिसांच्या 100 नंबरवर करणाऱ्या अविनाश अप्पा वाघमारे याला लोणावळा पोलिसांनी ताब्यात घेऊन सोडून दिलं आहे. हा फोन लोणावळ्यातील साईकृपा हॉटेलमधून केल्याचं निष्पन्न झाल आहे. लोणावळा शहर पोलीसात याबाबत अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला Conspiracy to kill CM in hotel in Lonavla Pune आहे. लोणावळ्यातील हॉटेल साईकृपा पुणे मुंबई द्रुतगती मार्गालगत आरोपी अविनाश हा मुंबईवरून पुण्याला जात होता. तेव्हा मध्यरात्री दीड वाजता हॉटेल मॅनेजरशी अविनाश वाघमारे याने पाण्याच्या बाटलीवरून वाद केला. हॉटेल मॅनेजरला धडा शिकवण्यासाठी वाघमारे याने शंभर नंबरवर कॉल करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जीवे मारण्याचा कट हॉटेलवर सुरू असल्याचे Conspiracy to kill CM Eknath Shinde सांगितलं. यामुळं पोलीस यंत्रणा सतर्क झाल्या. मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोरील सुरक्षा वाढवण्यात आली होती. मात्र तो फोन कॉल खोटा असल्याचं समोर आलं आहे.