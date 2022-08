.

Video : 'बाप रे बाप.. एसटी बसमध्ये निघाला भला मोठा साप', बोनेट खोलून काढला कोब्रा बाहेर.. Published on: 3 hours ago

Koo_Logo Versions

चिक्कबल्लापुरा कर्नाटक : कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या Karnataka State Road Transport Corporation बसमध्ये कोब्रा नागाने येऊन snake was found in the bus कहर केल्याची घटना चिक्कबल्लापुरा जिल्ह्यातील Chikkaballapura Karnataka नगर शिदलघट्टा सर्कलमध्ये घडली. सोमवारी संध्याकाळी एक कोब्रा नाग चिक्कबल्लापुराहून शिडलाघाटकडे जाणाऱ्या KSRTC बसमध्ये चढला. त्याला पाहून प्रवासी आणि चालक घाबरले आणि त्यांनी बसमधून पळ snake went under the seat of the bus काढला. त्यानंतर चालक आणि स्थानिकांनी सर्पतज्ज्ञ पृथ्वीराज यांना फोन करून या प्रकरणाची माहिती दिली. सर्पतज्ज्ञ पृथ्वीराज आणि स्थानिक लोकांनी बसमधील नागाचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. बसच्या इंजिनच्या बोनेटमध्ये साप घुसला होता. बसचालक आणि स्थानिकांच्या मदतीने पृथ्वीराजने नागाची सुटका करण्यात आली. COBRA SPOTTED IN KSRTC BUS AT CHIKKABALLAPUR OF KARNATAKA