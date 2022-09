.

35 KM Swimming: वा रे पठ्ठ्या.. १४ तास पोहत पार केला ३५ किलोमीटरचा नॉर्थ चॅनल.. पहा व्हिडीओ Published on: 11 minutes ago

Koo_Logo Versions

थेनी (तामिळनाडू): थेनी Boy From Theni In Tamil Nadu जिल्ह्यातील स्नेहन या १४ वर्षीय मुलाने पोहण्यात अनेक यश संपादन केले आहे. आयर्लंडमधील नॉर्थ चॅनेल ते स्कॉटलंडचे Ireland North Channel to Scotland अंतर 35 किमी आहे, त्याने 14 तास 39 मिनिटांत पोहणे पूर्ण केले आणि नवीन विक्रम Record By Crossing 35 KM Northern Channel Ireland केला. यासाठी त्यांनी काही आठवडे इंग्लंडमधील डोनाघडी बंदरात त्यांचे जलतरण प्रशिक्षक विजयकुमार यांच्यासोबत प्रशिक्षण घेतले. हा सराव यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यावर, तो उत्तर वाहिनीवरून पोहत गेला आणि त्याच्या गंतव्यस्थानावर पोहोचला. उल्लेखनीय म्हणजे स्नेहन हा १४ वर्षांखालील गटात कालवा पार करणारा चौथा मुलगा आहे.