.

Video: लज्जास्पद.. क्लबमध्ये गेलेल्या मुलीचे कपडे बाउंसर्सने फाडले.. झाला राडा.. युवतीने केलं 'असं' काही.. पहा व्हिडीओ Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील एका क्लबमध्ये बाउन्सर आणि तरुणी यांच्यात हाणामारी झाल्याची घटना समोर आली ruckus in club of south extension in delhi आहे. बाऊन्सर्सनी केवळ तरुणीचे आणि तिच्या मित्राचे कपडेच फाडले नाहीत, तर तिला मारहाणही केल्याचा आरोप पीडितेने केला tore clothes of girl in South Extension Club आहे. पीडित तरुणीच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. ही घटना दक्षिण दिल्लीतील साऊथ एक्स्टेंशन पार्ट वनची आहे, जिथे पीडित मुलगी 18 सप्टेंबरला तिच्या मैत्रिणीसोबत साउथ एक्स्टेंशन पार्ट वन South Extension Club येथील डा कोड नावाच्या क्लबमध्ये गेली होती. पीडित मुलीचा आरोप आहे की, बाऊन्सर्सनी तिला मारहाण केली आणि तिचे आणि तिच्या मित्राचे कपडे फाडले. क्लबबाहेर लावण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यातील फुटेजच्या आधारे पोलिस तपास करत आहेत. पोलिस अधिकार्‍यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, २०१९ मध्येही या क्लबविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. बाऊन्सर्सने कपडे फाडल्याचा आणि मारहाण केल्याचा आरोप पीडित मुलीने केला आहे. त्याचबरोबर महिलेचे आरोप पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे क्लबच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. यासोबतच मुलींनी दारू पिऊन मारामारी सुरू केल्याचेही क्लबकडून सांगण्यात आले आहे.