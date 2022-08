.

Video : माता न् तू वैरिणी.. जन्मदात्या आईने चिमुरड्या मुलीला चौथ्या मजल्यावरून फेकले.. मुलीचा मृत्यू

बेंगळुरू ( कर्नाटक ) : बंगळुरूत मतिमंद मुलीला जन्म देणाऱ्या आईने मुलीला इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून फेकून तिची हत्या केल्याची हृदयद्रावक घटना घडली ( mother killed her child in Bengaluru ) आहे. 4 ऑगस्ट रोजी संपंगी रामा नगर येथील अॅडवीट अपार्टमेंटमध्ये ही घटना घडली. पाच वर्षांच्या चिमुरडीला आईने चौथ्या मजल्यावरून फेकून दिले. त्यानंतर तिने आत्महत्येचाही प्रयत्न केला. मात्र स्थानिकांच्या ही बाब लक्षात आल्याने त्यांनी तिला वाचवले. ही भीषण घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे. तीन महिन्यांपूर्वी तिने मुलीला रेल्वे स्टेशनवर सोडले होते. त्यानंतर वडिलांनी मुलीचा शोध घेऊन बाळाला घरी आणले. आरोपी आई डेंटिस्ट म्हणून प्रॅक्टिस करते. मुलीचे वडील एका खासगी कंपनीत अभियंता आहेत. याप्रकरणी संपंगीरामनगर पोलिस ठाण्यात आईविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पती किरणने पत्नी सुषमाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस आरोपी आईची चौकशी करत आहेत. ( Mother Thrown Child From Building ) ( Mother Killed Children Caught In CCTV )