.

Video पितळेच्या कळशीत अडकला लहान चिमुरडा, बाहेर काढताना झाली सगळ्यांचीच दमछाक, पहा व्हिडीओ Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

आंध्रप्रदेश, वामकुंतला गावातील बंदि वीरस्वामी यांच्या घरी नुकताच एक कार्यक्रम होता. वीरस्वामी यांची बहीण अरुणा त्यांचा चार वर्षांचा मुलगा विक्रमसह समारंभाला उपस्थित होती. कुटुंबाच्या घरी ती दोन दिवस राहिली. घरातील सर्वजण आपापल्या कामात व्यस्त होते. त्याचवेळी खेळता खेळता विक्रम धातूच्या पाण्याच्या भांड्यात boy stuck in metal pot अडकला. मौजमजेसाठी तो धातूच्या भांड्यात खेळत असताना त्याची कंबर भांड्याच्या आतमध्ये अडकली. त्यातून बाहेर येणे शक्य नव्हते. कितीही प्रयत्न केला तरी तो येऊ शकला नाही. बाहेर पडत येत नसल्याने तो जोरजोरात रडू लागला. हा प्रकार कुटुंबीयांच्या लक्षात आला आणि त्यांनी बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ते शक्य झाले नाही. स्थानिकांनी ब्लेड कटरच्या सहाय्याने धातूचे भांडे अर्धे कापून मुलाला बाहेर Twist to remove Boy From Metal Pot काढले. विक्रमला धातूच्या भांड्यातून बाहेर काढताना सर्वांचीच दमछाक झाली. A boy stuck in metal pot Twist to remove in Andhra Pradesh