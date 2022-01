.

Leopards Captured CCTV : चिखलदऱ्यातल्या गार्डन परिसरात बिबट्याचा मुक्त वावर;घटना सीसीटीव्हीत कैद Published on: 3 minutes ago



अमरावती - थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या चिखलदऱ्यला लागूनच मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प आहे. या व्याघ्र प्रकल्पात अनेक प्रकारचे वन्य प्राणी आहेत. (Leopards were found in the Chikhaldara area) यामध्ये वाघ आणि बिबट्यांची संख्या मोठी आहे. अशातच आता चिखलदारा मधील पर्यटन बंद असल्याने चिखलदऱ्यात शांततेचे वातावरण आहे. (Leopard roaming free in the mud garden area) त्यात कडाक्याची थंडी असल्यामुळे चिखलदारा शहर रात्री लवकरच बंद होत आहे. दरम्यान, या थंडीमध्ये रविवारी मध्यरात्री एक वाजताच्या सुमारास दोन बिबट्यानी चिखलदारा मधील गार्डन परिसरात फेरफटका मारल्याचे समोर आल आहे. या परिसरात असलेल्या हॉटेलमधील सीसीटीव्ही कॅमेरा दोन्ही बिबट्यांच्या हालचाली कैद झाल्या आहेत. या परिसरात जवळपास 10 ते 15 मिनिट हे बिबट असल्याचेही या व्हिडिओतून दिसत आहे.