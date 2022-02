.

गोंदिया - गोंदिया वनविभागातील गोरेगाव वनपरिक्षेत्रातील सहवनक्षेत्र पिंडकेपारमधील नियतक्षेत्र मुंडीपार येथील वनक्षेत्राजवळील गावाजवळ ३ फेब्रुवारीला शेताजवळ रस्त्यालगत वाघाचा बछडा ( Tiger cub found in Mundipar forest area ) दिसून आला होता. त्यानंतर रामाटोला गावाजवळील वनक्षेत्रालगत पोल्ट्रीफार्ममध्ये वाघाचे बछडे असल्याची ( tiger cub found near Ramatola village ) माहिती वनविभागाला मिळाली. दिया येथील बचाव पथक व क्षेत्रीय कर्मचारी यांनी वाघाच्या बछड्याची सुटका ( tiger cub rescue by forest department ) केली आहे. वाघिणीचा शोध घेतल्यानंतर बछड्याला तिथे सोडण्यात येणार असल्याची माहिती वनविभागाने ( Forest debarment search to find tigress ) दिली आहे. कोणीही जंगलात जाऊ नये, असे आवाहन सहायक वनरक्षक आर. आर. सदगी यांनी केले आहे.