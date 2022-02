.

CCTV Catches Theft Incident in Shop : बुरखा घालून कापड दुकानात दोन महिलांकडून चोरी Published on: 8 minutes ago



वाशिम - जिल्ह्यातील रिसोड शहरातील एका कापड दुकानात खरेदीच्या नावाखाली दोन ( CCTV shop theft case in Washim ) महिला आल्या होत्या. दुकान मालकाने सीसीटीव्हीमध्ये पाहिले असता आधारे दोन्ही महिलांनी दुकानातून वस्तू ( Women theft in Shop ) चोरी केल्याचे लक्षात आले. दोन महिले विरोधात रिसोड पोलीस स्टेशनमध्ये ( CCTV Catches Theft Incident in Shop ) तक्रार दाखल केली आहे. पुढील तपास रिसोड पोलीस ( Resod Police ) करीत आहेत.