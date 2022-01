.

Vitthal-Rukmini Temple : विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराची सजावट;पहा हा खास व्हिडिओ



सोलापूर (पंढरपूर) - मकर संक्रात सणानिमित्ताने विठ्ठल-रुक्मिण मंदिरात सुंदर अशी फुले फळे, भाज्या व पतंग यांची खास आरास तयार करण्यात आली आहे. सावळा विठुराया फळभाज्यांचा बागांमध्ये उभा असल्याचे चित्र (Decoration of Vitthal-Rukmini temple on the occasion of Makar Sankranti) समोर उभे राहिले. आज मकर संक्रांतीनिमित्त विठ्ठल-रूक्मिणी मातेच्या गाभाऱ्यात आकर्षक सजावट करण्यात आली आहे. पहा हा खास व्हिडिओ-