Car Overturns at Aksa Beach : अक्सा बीचवर भरधाव बोलेरोची तरुणाला धडक Published on: 2 hours ago



मुंबईतील मालाडमधील पश्चिम अक्सा बीचवर भरधाव वेगात असलेल्या बोलेरो कारने ( Car stunt at Aksa Beach in Malad ) एका तरुणाला धडक दिली. यात तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. शनिवारी सायंकाळी 5 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. बोलेरो (क्रमांक MH 03 DK 1524) अचानक भरधाव वेगात अक्सा समुद्रकिनारी पोहोचला, जेथे आधीच अनेक पर्यटक उभे होते, या बोलेरो कारने एका तरुणाला धडक ( Youth Dies When car Slips at Aksa ) दिली.