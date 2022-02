.

मुंबई - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प ( Union Budget 2022 ) सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पाबाबत शेअर बाजारातील तज्ज्ञ आणि गुंतवणूकदारांनी ( Share Market investors opinion on Budget 2022 ) संमिश्र प्रतिक्रिया दिली आहे. अर्थसंकल्प चांगला असला तरी सामान्य नागरिकांकरिता करामध्ये कोणतेही बदल केले नसल्याने बाजार गुंतवणूकदारांनी ( No tax relief in Budget ) नाराजी व्यक्त केली आहे. क्रिप्टो चलनावर 30 टक्के कर लावल्याचे गुंतवणूकदारांनी ( Investors welcome tax on crypto currency ) स्वागत केले आहे.