Elephant Pushes Bus: मयूरभंजमध्ये हत्ती बसला ढकलतानाचा व्हिडीओ कॅमेऱ्यात कैद Published on: 16 minutes ago



मयूरभंज : मयूरभंज जिल्ह्यातील रसगोबिंदपूर रेंजमध्ये ( Rasgobindpur Range in Mayurbhanj District ) हत्तींचा कहर वाढला आहे. रविवारी एक हत्ती एका प्रवासी बसला ढकलताना दिसला आहे. तारिणी नावाची खासगी बस ( Tarini private bus ) बालेसोर ओलमाराहून रसगोबिंदपूरकडे प्रवासी घेऊन येत होती. त्यावेळी बसमध्ये सुमारे 20 ते 25 प्रवासी होते. हत्तीने बसला धक्का (The elephant pushed the bus in Rasgobindpur ) दिल्याने प्रवासी खुप घाबरले. मात्र या हत्तीच्या हल्ल्यात कोणतीही हानी झाली नाही. परंतु बसच्या काही खिडक्या फुटल्या आहेत.