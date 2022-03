.

Dialogue With Lalrin Puiya : जे स्वप्न पाहिले होते ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अधिक प्रयत्न करेल - लालरिन पुईया Published on: 22 minutes ago

मिझोराम येथील माजी ज्युनिअर आंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस चॅम्पियन (International table tennis champion) लालरिन पुईया ने आंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस स्पर्धेत भारताला गोल्ड मेडल मिळवून दिले. नंतर एका घटनेने त्याचे आयुष्यच बदलले त्याच्यावर ड्रग बाळगल्या प्रकरणी (In the case of drug possession on him) कारवाई झाली. तो साडेचार वर्ष कारागृहात होता सोमवारी त्याची निर्दोष सुटका झाली. त्याने ई टीव्ही भारतशी संवाद साधताना म्हटले आहे. की माझे साडेचार वर्षे जे झाले ते मागे ठेवुन स्वतःच्या पायावर उभे (The one who had a dream will try harder to fulfill the dream) राहायचे आहे.